Mardin'de anız ve orman yangınlarına karşı önlemler artırıldı

Mardin Valiliği'nde düzenlenen toplantıda, anız ve orman yangınlarına karşı alınan tedbirler değerlendirildi. Vali Akkoyun, anız yangınlarına müsamaha gösterilmeyeceğini belirterek, beş kat ceza uygulanacağını açıkladı.

Mardin'de "Yangın Tedbirleri, Anız ve Orman Yangınları ile Mücadele Koordinasyon Toplantısı" gerçekleştirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Valilik Toplantı Salonu'nda Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Tuncay Akkoyun başkanlığında düzenlenen toplantıda, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Orman İşletme Müdürlüğü yetkilileri sunum yaptı.

Toplantıda, geçen yıl ilde anız ve orman yangınlarıyla mücadele kapsamında yürütülen çalışmalar değerlendirildi, 2026 yılı için alınan tedbirler, planlamalar ve yeni ekipmanlar hakkında bilgi verildi.

Vali Akkoyun, toplantıda alınan tedbirlerin eksiksiz uygulanmasının büyük önem taşıdığını belirterek, ilgili kurumlara talimatlar verdi.

Milli Eğitim Müdürlüğünün okullarda, İl Müftülüğünün ise camilerde bilgilendirme ve bilinçlendirme çalışmalarını yapması, ziraat odaları aracılığıyla da muhtarlar ve çiftçilerin uyarılması gerektiğini ifade eden Akkoyun, anız ve orman yangınlarıyla mücadelenin önemine değindi.

Akkoyun, anız yangınlarına müsamaha gösterilmeyeceğini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Kurumlarımız anız ve orman yangınlarıyla ilgili hazırlıklarını yeniden gözden geçirsin. Ekipmanlar, arazözler, itfaiye ve müdahale ekiplerinin planlamaları şimdiden hazır hale getirilsin. Bu konuda koordinasyon büyük önem taşımaktadır. Anız yangınlarında tarla sahiplerine yasanın öngördüğü şekilde beş katı ceza uygulanacaktır. Yangının başka tarlalara sıçraması durumunda ise adli işlem başlatılacaktır. Yangın riski bulunan bölgelerde ilave tedbirler alınacaktır."

Toplantıya, Vali Yardımcısı İbrahim Engin Şenay, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Tahsin Saruhan, İl Emniyet Müdürü Recep Tecimer, Mardin Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Kemalettin Sakin, İl Tarım ve Orman Müdürü Ender Muhammed Gümüş, Orman İşletme Müdürü Siyamet Kaya, ilgili kurum amirleri ile sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

Kaynak: AA / Halil İbrahim Sincar
