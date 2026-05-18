Haberler

Amcasının geri manevra yaptığı otomobilin altında kalan Kumsal bebek öldü

Amcasının geri manevra yaptığı otomobilin altında kalan Kumsal bebek öldü
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Mardin'in Artuklu ilçesinde amcasının geri manevra yaptığı otomobilin altında kalan 2 yaşındaki Kumsal Öncel hayatını kaybetti. Sürücü gözaltına alındı.

MARDİN'in Artuklu ilçesinde amcasının geri manevra yaptığı otomobilin altında kalan Kumsal Öncel, (2) hayatını kaybetti.

Olay, öğleden sonra Artuklu ilçesine bağlı kırsal Gökçe Mahallesi'nde meydana geldi. İsmi öğrenilemeyen sürücü, geri manevra yaptığı otomobille yeğeni Kumsal Öncel'e çarptı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin kontrolünde, otomobilin altında kalan Kumsal'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Cumhuriyet savcısının yaptığı incelemenin ardından Kumsal'ın cenazesi, otopsi işlemleri için Kızıltepe Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

Olay ile ilgili soruşturma başlatılırken, sürücünün gözaltına alındığı belirtildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Şehit eşinin tabutunu omuzladı

Boğazların düğümlendiği an

Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Yeni gelinin yatak odası dekorasyonu kullanıcıları ikiye böldü

Yeni gelinin yatak odası paylaşımı kullanıcıları ikiye böldü
Galatasaray'da şok ayrılık! Böyle bir sonu kimse beklemiyordu

Galatasaray'da şok ayrılık! Böyle bir sonu kimse beklemiyordu
Görüntü İstanbul'dan! Lüks araçtan etrafa balya balya euro saçtı

Görüntü İstanbul'dan! Lüks araçtan etrafa balya balya euro saçtı
Survivor'da bacağını kaybeden yarışmacının son hali

Survivor'da bacağını kaybeden yarışmacının son hali
Şov yapmak isterken rezil oldu: Dans eden nedimenin elbisesi açıldı

Şov yapmak isterken rezil oldu: Dans eden nedimenin elbisesi açıldı
Beşiktaş taraftarı Sergen Yalçın’ın yerine efsane hocayı istiyor

Beşiktaş taraftarı Sergen Yalçın’ın yerine efsane hocayı istiyor

Şamil Tayyar'dan dikkat çeken Rasim Ozan Kütahyalı paylaşımı

Tutuklanması sonrası AK Partili isimden manidar paylaşım