Mardin'de Akaryakıt Yüklü Tanker Alev Aldı

MARDİN'de akaryakıt yüklü tankerin kupa kısmı alev alarak yandı.

MARDİN'de akaryakıt yüklü tankerin kupa kısmı alev alarak yandı. Yangın, dorsedeki akaryakıta sıçramadan söndürüldü.

Olay, öğle saatlerinde Artuklu ilçesine bağlı kırsal Çalışlı Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Uluslararası İpekyolu üzerinde seyir halindeki, şoförünün ismi öğrenilemeyen 73 AAU 009 plakalı akaryakıt yüklü tanker, motor kısmından alev aldı. Alevleri fark eden şoför, aracı durdurup araçtan indi. İhbarla bölgeye itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangın, ekiplerin müdahalesiyle dorsedeki akaryakıta sıçramadan kontrol altına alınarak söndürüldü. Tankerin kupa kısmı kullanılamaz hale geldi.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Haber-Kamera: Salih KESKİN/MARDİN,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
