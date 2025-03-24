Hazine Bakanı Şimşek'ten Özgür Özel'e 'istifa' yanıtı: Görevimizin başındayız

Özel'in "istifa" iddiası ortalığı karıştırdı! Şimşek'ten açıklama var
Özgür Özel, Mansur Yavaş'ın yerine özür diledi: Kürt kardeşlerimin nevruzunu kutluyorum

"Pamuk şeker" polemiğinde devreye girdi! Yavaş'ın yerine özür diledi
İBB'de başkanvekilliği için Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün'ün ismi konuşuluyor

İşte İBB'de İmamoğlu'nun yerine düşünülen isim
'Oğlum' dediği İmamoğlu için sessizliğini koruyan Akşener, iftar yemeğinde ortaya çıktı

İmamoğlu için sessizliğini koruyordu! İftar yemeğinde ortaya çıktı

Mardin'de Akaryakıt Yüklü Tanker Devrildi, Yangın Çıktı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mardin'in Derik ilçesinde, kontrolden çıkarak devrilen akaryakıt yüklü tanker yangın çıkardı. Sürücüsü yaralandı, itfaiye ekipleri yangını söndürdü.

Mardin'in Derik ilçesinde devrilen akaryakıt yüklü tankerde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Sürücüsü ve plakası henüz öğrenilemeyen akaryakıt yüklü tanker, Mardin-Şanlıurfa kara yolunun Köseveli mevkisinde kontrolden çıkarak devrildi.

Kazada sürücü yaralandı.

Tanker devrildikten bir süre sonra alev aldı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yangından önce tankerden çıkan sürücü, ambulansla ilçedeki hastaneye kaldırıldı.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında tanker kullanılamaz hale geldi.

Bir süre trafiğe kapanan yol, çalışmaların ardından ulaşıma açıldı.

Kaynak: AA / Halil İbrahim Sincar - Güncel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title