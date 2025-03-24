Mardin'de Akaryakıt Yüklü Tanker Devrildi, Yangın Çıktı
Mardin'in Derik ilçesinde, kontrolden çıkarak devrilen akaryakıt yüklü tanker yangın çıkardı. Sürücüsü yaralandı, itfaiye ekipleri yangını söndürdü.
Mardin'in Derik ilçesinde devrilen akaryakıt yüklü tankerde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Sürücüsü ve plakası henüz öğrenilemeyen akaryakıt yüklü tanker, Mardin-Şanlıurfa kara yolunun Köseveli mevkisinde kontrolden çıkarak devrildi.
Kazada sürücü yaralandı.
Tanker devrildikten bir süre sonra alev aldı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Yangından önce tankerden çıkan sürücü, ambulansla ilçedeki hastaneye kaldırıldı.
İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında tanker kullanılamaz hale geldi.
Bir süre trafiğe kapanan yol, çalışmaların ardından ulaşıma açıldı.
Kaynak: AA / Halil İbrahim Sincar - Güncel