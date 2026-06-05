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Mardin'de iki aile arasında çıkan taşlı sopalı kavgada 8 kişi yaralandı

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Mardin'in Artuklu ilçesinde iki aile arasında çıkan taşlı sopalı kavgada 8 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı, jandarma inceleme başlattı.

Mardin'in Artuklu ilçesinde iki aile arasında çıkan taşlı sopalı kavgada 8 kişi yaralandı.

Kırsal Eryeri Mahallesi'nde iki aile arasında henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışma, taşlı sopalı kavgaya dönüştü.

Kavgada, Murat C. (22), Tevfik C. (63), Fatih C. (34), Mahmut C. (40), Ferhat A. (35), Nurullah A. (28), Mehmet A. (30) ve Yunus A. (35) yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

Kaynak: AA / Halil İbrahim Sincar
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