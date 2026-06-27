Mardin'in 3 ilçesinde çıkan anız yangınları söndürüldü
Mardin'in Artuklu, Nusaybin ve Kızıltepe ilçelerinde 9 farklı noktada çıkan anız yangınları itfaiye ekiplerince söndürüldü. Yangında sulama hortumları, saman balyaları ve bahçeler zarar gördü.
Mardin'in Artuklu, Nusaybin ve Kızıltepe ilçelerindeki 9 noktada çıkan anız yangınları söndürüldü.
Merkez Artuklu ilçesinin kırsal Boztepe ve Kumlu, Nusaybin'in Sulak ile Kızıltepe'nin Ülker, Harmandüzü, Elbeyli, Dikmen, Büyükboğaziye ve Taşlıca mahallelerinde anız yangını çıktı.
Yangında, sulama hortumları, bazı saman balyaları ve bahçeler yandı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerlerine itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangınların ardından soğutma çalışmaları yapıldı.
Kaynak: AA / Halil İbrahim Sincar