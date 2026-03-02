Haberler

Mardin'de firari hükümlüler ile çeşitli suçlardan aranan 79 kişi yakalandı

Mardin'de yapılan operasyonda, firari hükümlülerle birlikte çeşitli suçlardan aranan toplam 79 kişi yakalandı. İl Emniyet Müdürlüğü, arıza yapan kişilerin yakalanması için yürütülen çalışmaların detaylarını paylaştı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 23 Şubat-1 Mart'ta aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı.

Bu kapsamda, "nitelikli dolandırıcılık", "kasten yaralama" ve "hükümlü veya tutuklunun kaçması" suçlarından 19 yıl 11 ay kesinleşmiş hapis cezası ile "kasten öldürme" suçundan 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 firari hükümlünün yanı sıra, "yağma", "konut dokunulmazlığını ihlal" ve "hırsızlık" gibi çeşitli suçlardan aranan 77 kişi yakalandı.

Açıklamada, vatandaşlardan şüpheli durumlarda veya bilgi sahibi oldukları konularda emniyet birimlerine ya da 112 Acil Çağrı Merkezine bildirimde bulunmaları çağrısında bulunuldu.

Ayrıca yapılan ihbarların gizlilik ve güvenlik esaslarına uygun şekilde değerlendirileceği belirtildi.

Kaynak: AA / Beşir Şavur
