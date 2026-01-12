Mardin'de firari hükümlüler ile çeşitli suçlardan aranan 60 kişi yakalandı
Mardin'de emniyet güçleri, 5-11 Ocak tarihleri arasında firari hükümlüler ve çeşitli suçlardan aranan 60 kişiyi yakaladı. Vatandaşlara, şüpheli durumlarda emniyete bildirimde bulunma çağrısı yapıldı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 5-11 Ocak'ta arananların yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı.
Bu kapsamda, 2 firari hükümlü ile çeşitli suçlardan aranan 58 kişi yakalandı.
Açıklamada, vatandaşlardan şüpheli durumlarda emniyet birimlerine veya 112 Acil Çağrı Merkezine bildirimde bulunmaları istendi.
Kaynak: AA / Beşir Şavur - Güncel