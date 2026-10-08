Mardin'de 60'a yakın STK'nın oluşturduğu platform Gazze'ye destek yürüyüşü düzenledi

MARDİN'de 60'a yakın sivil toplum kuruluşunun oluşturduğu Mardin Sivil Toplum Kuruluşları Platformu öncülüğünde düzenlenen ' Gazze'ye Vefa' yürüyüşüne katılan yüzlerce kişi, Filistin halkına destek için ellerinde Türk ve Filistin bayraklarıyla yürüdü.

Mardin'in merkez Artuklu ilçesinde, İstail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının 3'üncü yıl dönümünde yürüyüş düzenlendi. Valilik Parkı'nda başlayan yürüyüşte katılımcılar, ellerinde Türk ve Filistin bayraklarıyla 'Gazze'ye selam, direnişe devam' sloganları attı. 'Filistin özgür olana dek' yazılı pankart açıldı. Yüzlerce kişinin katıldığı yürüyüş, Şakir Nuhoğlu Camii önünde sona erdi.

'RESMİ VERİLERE GÖRE, 22 BİN ÇOCUK KATLEDİLDİ'

Burada açıklamalarda bulunan platform sözcüsü Kadir Üründü, resmi verilere göre 22 bin çocuğun katledildiğini ifade ederek, "Gazze'de Evler, binalar yıkıldı, hastaneler bombalandı, okullar hedef alındı. Çocuklar, kadınlar, yaşlılar, sağlık çalışanları ve gazeteciler katledildi. ve ne acıdır ki bütün bunlar tüm dünyanın gözleri önünde, canlı yayınlarda gerçekleşti. Milyonlarca insan evinden edildi; açlık, susuzluk ve ilaçsızlıkla ölüme mahküm edildi. AKSA Tufanından sonra resmi verilere göre; 22 bin çocuk katledildi, bunlardan binden fazlası daha dünyaya gelmeden önce anne karnında öldürüldü. On binlerce çocuk ise saldırılarda yaralanıp uzuvlarını kaybederek ampute oldu. Gazze'de yaşananları yalnızca rakamlarla anlatmak mümkün değildir. Orada zikredilen her rakamın bir adı, bir annesi, bir babası, bir çocuğu, bir hikayesi var. Bir çocuğun yarım kalan oyunu, bir annenin evladına sarılamaması, bir babanın ailesini koruyamamanın acısıdır Gazze'de yaşananlar" dedi.

'GAZZE'DE İŞLENEN SUÇLARIN CEZASIZ KALMASI KABUL EDİLEMEZ'

İnsanlığın tarihte ilk kez bir soykırımın görüntülerini anbean izlendiğini, hastanelerin vurulduğunu ve çocukların enkaz altından çıkarıldığını gördüğünü belirten Üründü, "Sözüm ona bazı ülkeler, İsrail'e siyasi, askeri ve ekonomik desteklerini sürdürüyor. Tarihe şu notu bir kez daha düşmek isteriz ki; bu tablo, yalnızca İsrail'in değil, zulüm karşısında sessiz kalan uluslararası düzenin de ağır bir sınavıdır. Bizler Mardin Halkı ve Mardin STK Platformu olarak; bu sınavda tarafımızı buradan bir kez daha açıkça ilan ediyor ve diyoruz ki; biz ilk gününden olduğu gibi mazlumun yanındayız. Biz Gazze'nin çocuklarının yanındayız. Biz, Gazzeli, Filistinli, Batı Şerialı kardeşlerimizin, adaletin ve insanlığın yanındayız. Gazze'de işlenen suçların cezasız kalmasını kabul etmiyoruz" diye konuştu.

Program, yapılan duaların ardından sona erdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı