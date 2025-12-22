Mardin'de firari hükümlüler ile çeşitli suçlardan aranan 55 kişi yakalandı
Mardin İl Emniyet Müdürlüğü, 15-21 Aralık tarihlerinde yaptığı operasyonlarla 2 firari hükümlü ve 53 suçlu olmak üzere toplam 55 kişiyi yakaladı. Vatandaşlar, şüpheli durumlar için emniyet birimlerine bildirimde bulunmaları çağrısında bulundu.
Mardin'de firari hükümlüler ile çeşitli suçlardan aranan 55 kişi yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, arananların yakalanmasına yönelik 15-21 Aralık'ta çalışma yapıldı.
Çalışmada, 2 firari hükümlü ile çeşitli suçlardan aranan 53 kişi yakalandı.
Açıklamada, vatandaşlardan şüpheli durumlarda emniyet birimlerine ya da 112 Acil Çağrı Merkezine bildirimde bulunmaları istendi.
Kaynak: AA / Beşir Şavur - Güncel