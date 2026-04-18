Mardin'de 2 firari hükümlü yakalandı
Mardin'de, 'kasten öldürme' ve 'hükümlünün ve tutuklunun kaçması' suçlarından toplam 50 yıl hapis cezası bulunan iki firari hükümlü, Jandarma Suç Araştırma Timi'nin düzenlediği operasyonla yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) "kasten öldürme" ile "hükümlünün ve tutuklunun kaçması" suçlarından toplam 50 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 cezaevi firarisinin yakalanması için çalışma başlattı.
Düzenlenen operasyonda firari hükümlüler yakaladı.
Hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
Kaynak: AA / Halil İbrahim Sincar