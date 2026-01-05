Mardin'de firari hükümlüler ile çeşitli suçlardan aranan 50 kişi yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, arananların yakalanmasına yönelik 29 Aralık 2025 ile 4 Ocak 2026'da çalışma gerçekleştirildi.

Bu kapsamda, 2 firari hükümlü ile çeşitli suçlardan aranan 48 kişi yakalandı.

Açıklamada, vatandaşlardan şüpheli durumlarda emniyet birimlerine veya 112 Acil Çağrı Merkezine bildirimde bulunmaları istendi.