Mardin'de firari hükümlüler ile çeşitli suçlardan aranan 50 kişi yakalandı

Mardin'de İl Emniyet Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen operasyonda, 2 firari hükümlü ile çeşitli suçlardan aranan toplam 50 kişi yakalandı. Vatandaşlardan şüpheli durumları emniyete bildirmeleri istendi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, arananların yakalanmasına yönelik 29 Aralık 2025 ile 4 Ocak 2026'da çalışma gerçekleştirildi.

Bu kapsamda, 2 firari hükümlü ile çeşitli suçlardan aranan 48 kişi yakalandı.

Açıklamada, vatandaşlardan şüpheli durumlarda emniyet birimlerine veya 112 Acil Çağrı Merkezine bildirimde bulunmaları istendi.

