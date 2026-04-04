Mardin'de "5. Anadolum Sempozyumu" başladı

Mardin'de veteriner hekimlerin katıldığı "5. Anadolum Sempozyumu" başladı.

Mardin Büyükşehir Belediyesi (MBB) ile Küçük Hayvan Veteriner Hekimleri Derneği işbirliğiyle MBB Sanat Akademisi'nde düzenlenen sempozyuma yurt içinden veteriner hekimler ve firma yöneticileri katıldı.

Derneğin yönetim kurulu başkanı Erkut Gören, sempozyumun açılışında, sempozyumu bilimsel bir etkinliğin yanı sıra dayanışma ve destek buluşması olarak gördüklerini söyledi.

Veteriner hekimlerin büyük bir özveriyle çalıştığını belirten Gören, şöyle konuştu:

"Veteriner hekimlik, sadece hayvanları tedavi etmekten ibaret değildir.?Bizler aynı zamanda toplum sağlığının, çevre sağlığının ve geleceğin de sorumluluğunu taşıyoruz. Bugün artık çok daha net biliyoruz ki?insan sağlığı, hayvan sağlığı ve çevre sağlığı birbirinden ayrı düşünülemez. Bu anlayış, yani 'tek sağlık' yaklaşımı, mesleğimizin bugününü ve yarınını şekillendiren en önemli kavramlardan biridir. Hayvan refahı ise bu bütünün temel taşlarından biridir.?Çünkü refahın olmadığı bir yerde ne sağlıktan ne de sürdürülebilirlikten söz edebiliriz."

Mardin Veteriner Hekimleri Odası Başkanı Muharrem Çakar da sempozyumun düzenlenmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Daha sonra sempozyumun düzenlendiği illeri simgeleyen "Anadolu Mirası Koleksiyonu" sergilendi.

Sempozyum, yarın yapılacak oturumların ardından sona erecek.