Mardin'de 48 sikke ve tarihi eser niteliğinde 2 obje ele geçirildi
Mardin'in Kızıltepe ilçesinde 48 sikke ve tarihi eser niteliğinde 2 obje ele geçirildi.
Mardin'in Kızıltepe ilçesinde 48 sikke ve tarihi eser niteliğinde 2 obje ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğünün NSosyal hesabından yapılan paylaşıma göre, Kızıltepe ilçesinde bir adreste arama yapıldı.
Aramada 48 sikke ve tarihi eser niteliğinde olduğu değerlendirilen 2 obje ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Kaynak: AA