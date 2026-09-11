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Mardin'de 48 sikke ve tarihi eser niteliğinde 2 obje ele geçirildi

Mardin'de 48 sikke ve tarihi eser niteliğinde 2 obje ele geçirildi
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Mardin'in Kızıltepe ilçesinde 48 sikke ve tarihi eser niteliğinde 2 obje ele geçirildi.

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde 48 sikke ve tarihi eser niteliğinde 2 obje ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünün NSosyal hesabından yapılan paylaşıma göre, Kızıltepe ilçesinde bir adreste arama yapıldı.

Aramada 48 sikke ve tarihi eser niteliğinde olduğu değerlendirilen 2 obje ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA
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