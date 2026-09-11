Mardin'de 48 sikke ve tarihi eser niteliğinde 2 obje ele geçirildi

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde 48 sikke ve tarihi eser niteliğinde 2 obje ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünün NSosyal hesabından yapılan paylaşıma göre, Kızıltepe ilçesinde bir adreste arama yapıldı.

Aramada 48 sikke ve tarihi eser niteliğinde olduğu değerlendirilen 2 obje ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA