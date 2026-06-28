Mardin'in 4 ilçesinde çıkan yangınlar söndürüldü
Mardin'in Kızıltepe, Derik, Savur ve Mazıdağı ilçelerinde saman, anız, ekin ve orman yangınları çıktı. İtfaiye ekiplerince söndürülen yangınlarda can kaybı yaşanmadı.
Mardin'in Kızıltepe, Derik, Savur ve Mazıdağı ilçelerinde çıkan yangınlar itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Kızıltepe ilçesinde Sarıca, Üçevler ve Halkalı mahallelerinde saman, Derik ilçesi Kuşçu Mahallesi'nde anız, Savur ilçesi İçgören Mahallesi'nde saman, Şenocak Mahallesi'nde anız ve Mazıdağı ilçesi Yetkinler köyünde ekin ve orman yangını çıktı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine söz konusu bölgelere itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yangınlar ekiplerce söndürüldü.
Kaynak: AA / Beşir Şavur