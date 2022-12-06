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Mardin'de 3 ailenin sopalı- silahlı kavgası: 1 ölü, 11 yaralı, 7 gözaltı (2)

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Mardin'de 3 ailenin sopalı- silahlı kavgası: 1 ölü, 11 yaralı, 7 gözaltı (2)

KÖY MUHTARI YAŞAMINI YİTİRDİMardin'in Kızıltepe ilçesinde 3 aile arasında adliye önünde çıkan; taş, sopa ve silah kullanılan kavgada yaralanan 12 kişiden 1'i olan kırsal Demirkapı Mahallesi Muhtarı Yusuf Yüksel (50), hastanede yapılan müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

KÖY MUHTARI YAŞAMINI YİTİRDİ

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde 3 aile arasında adliye önünde çıkan; taş, sopa ve silah kullanılan kavgada yaralanan 12 kişiden 1'i olan kırsal Demirkapı Mahallesi Muhtarı Yusuf Yüksel (50), hastanede yapılan müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Diğer yaralıların hastanelerdeki tedavisi, gözaltına alınan 7 şüphelinin ise emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Nezir GÜNEŞ- Mehmet Ali DİNLER/ KIZILTEPE (Mardin),


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Yusuf Yüksel Kızıltepe Mardin Güncel Haberler

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