Mardin'de 3 ailenin sopalı- silahlı kavgası: 1 ölü, 11 yaralı, 7 gözaltı (2)
Güncel Haberler
KÖY MUHTARI YAŞAMINI YİTİRDİMardin'in Kızıltepe ilçesinde 3 aile arasında adliye önünde çıkan; taş, sopa ve silah kullanılan kavgada yaralanan 12 kişiden 1'i olan kırsal Demirkapı Mahallesi Muhtarı Yusuf Yüksel (50), hastanede yapılan müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.
KÖY MUHTARI YAŞAMINI YİTİRDİ
Mardin'in Kızıltepe ilçesinde 3 aile arasında adliye önünde çıkan; taş, sopa ve silah kullanılan kavgada yaralanan 12 kişiden 1'i olan kırsal Demirkapı Mahallesi Muhtarı Yusuf Yüksel (50), hastanede yapılan müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Diğer yaralıların hastanelerdeki tedavisi, gözaltına alınan 7 şüphelinin ise emniyetteki işlemleri devam ediyor.
Nezir GÜNEŞ- Mehmet Ali DİNLER/ KIZILTEPE (Mardin),
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel