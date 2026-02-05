Haberler

Mardin'de 3 hasta açık kalp ameliyatıyla sağlığına kavuştu

Güncelleme:
Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde, kalp hastalarına yönelik gerçekleştirilen açık kalp ameliyatları sonucunda hastalar sağlıklarına kavuştu. Ameliyatlar, doktorlar tarafından başarılı bir şekilde gerçekleştirildi.

Mardin'de 3 hastanın açık kalp ameliyatı başarıyla gerçekleştirildi.

Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahları Op. Dr. Ömer Faruk Soydaş, Op. Dr. Recep Berat Çiçek ve Op. Dr. Salih Tüysüz'ün öncülüğünde gerçekleştirilen ana aort kapak değişimi ve baypas operasyonlarının ardından hastalar Mehmet Altunay (49), Abdurrahman Örünç (62) ve Mehmet Salih Yüksel (64) sağlığına kavuştu.

Kalp ve Damar Cerrahı Soydaş, AA muhabirine, hasta Altunay'ın ileri tetkiklerini yaptıklarında kalpten çıkan ana damarın genişlediğini, bu genişlemenin ameliyat edilecek düzeyde gördüklerini söyledi.

Hastanın tetkiklerini yaptıktan sonra ameliyatını planladıklarını belirten Soydaş, şöyle konuştu:

"Bu ameliyat sırasında kalpten çıkan ana kapak ve damarı değiştirildi. Bu ameliyat birçok adımdan oluşan bir durum. Hazırlık, ameliyat ve sonrasındaki süreçler var. Yani 6-8 saat civarında süren bir ameliyat. Bütün sürecimiz sağlıklı bir şekilde ilerledi. Herhangi bir komplikasyonla karşılaşmadık. Onun sonucunda da 1-2 günlük bir yoğun bakım sürecimiz oldu. Hastanın ek bir sıkıntısı olmadıktan sonra servis takibini aldık. Artık servis takibimizin de sonlarına gelmiş durumdayız. Şu an için genel durumu çok iyi."

Kalp ve Damar Cerrahı Çiçek ise Derik'te yaşayan Abdurrahman Örünç'ün göğüs ağrısı şikayetiyle Kızıltepe Devlet Hastanesine başvurduğunu belirtti.

Yapılan tetkikler sonucunda hastanın kalp krizi geçirdiğinin tespit edildiğini, yapılan anjiyo sonucunda üç damarında tıkanıklık görüldüğünü aktaran Çiçek, şunları kaydetti:

"Hastayı Kızıltepe'den hastanemize sevk alıyoruz. Gerekli hazırlıklarını yaptıktan sonra ekibimizle hastamıza 3 damar bypass ameliyatı yaptık. Bacaktan ve göğüs damarından aldığımız nakillerle 3 damarını açmış bulunmaktayız. Ameliyat sonrasındaki süreçlerimizde yoğun bakım takiplerimiz ve servis takiplerimizde ek bir sıkıntısı olmadı. Hastamızı yürüyerek şifa ile taburcu etmeyi planlıyoruz."

Mardin'de yapmış oldukları bu ameliyatlarla hastaların büyük şehirlere gitmeden kendi şehirlerinde modern ve güvenli tedavilere ulaşılmasını sağlamayı amaçladıklarını ifade eden Çiçek, "Bu hem sağlık hizmete erişimine kolaylaştıracak hem de hastalarımız için ciddi zaman ve maliyet avantajı sunacaktır." diye konuştu.

Hastalar Abdurrahman Örünç ve Mehmet Altunay, kendi memleketlerinde sağlıklarına kavuştukları için mutlu olduklarını belirterek, sağlık ekiplerine teşekkür etti.

