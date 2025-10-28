Mardin'de Cumhuriyet Bayramı kutlamaları

MARDİN'de Cumhuriyet'in kuruluşunun 102'nci yıl dönümü kutlamaları, Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasıyla başladı. Vali Tuncay Akkoyun, "Bulunduğu coğrafyada söz sahibi olan, adaletin, huzurun ve umudun adı 'Büyük ve Güçlü Türkiye' için var gücümüzle çalışmayı sürdüreceğiz" dedi.

Cumhuriyet'in kuruluşunun 102'nci yıldönümü kutlamaları kapsamında, Hükümet Konağı tören alanında çelenk sunma töreni düzenlendi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törende, Valilik ve Büyükşehir Belediyesi adına Vali Tuncay Akkoyun, Tugay Komutanlığı adına 5'inci Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Erdin Kaya tarafından Atatürk Anıtına çelenk sunuldu. Törene ayrıca siyasi parti temsilcileri, kurum amirleri, askeri erkan, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

'GÜÇLÜ TÜRKİYE İÇİN VAR GÜCÜMÜZLE ÇALIŞMAYI SÜRDÜRECEĞİZ'

Vali Tuncay Akkoyun, Cumhuriyet'in kuruluşunun 102'nci yıl dönümü nedeniyle yayınladığı mesajında, "Bundan 102 yıl önce ecdadımız büyük zaferle tarih yazdığı istiklal mücadelesini Cumhuriyet ile taçlandırmıştır. Bulunduğu coğrafyada söz sahibi olan, adaletin, huzurun ve umudun adı 'Büyük ve Güçlü Türkiye' için var gücümüzle çalışmayı sürdüreceğiz. Cumhuriyetimizin ikinci asrında 'Tam Bağımsız Türkiye' için istikrarlı mücadelemiz kutlu hedeflerine doğru emin adımlarla ilerleyecektir. Bu vesileyle, Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları başta olmak üzere, vatanımız uğruna canlarını feda eden tüm şehitlerimizi ve ahirete irtihal eden gazilerimizi rahmet ve minnetle anıyorum. Hayatta olan gazilerimize sağlıklı, huzurlu, uzun ömürler diliyorum" ifadelerini kullandı.

