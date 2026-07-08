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Mardin'de boğazına şeker kaçan 2 yaşındaki bebek öldü

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Mardin'in Kızıltepe ilçesinde boğazına şeker kaçan 2 yaşındaki Efe S., hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde boğazına şeker kaçan 2 yaşındaki bebek hayatını kaybetti.

Düğürk Mahallesi'nde dün Efe S'nin (2), evde yemeye çalıştığı şeker boğazına kaçtı.

Durumu fark eden ailesinin Kızıltepe Devlet Hastanesine götürdüğü bebek, ilk müdahalenin ardından Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Efe S. hastanede müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kaynak: AA / İbrahim Toprak
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