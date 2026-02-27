Haberler

Mardin'de firari hükümlü yakalandı

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde, 4 ayrı suçtan 19 yıl 11 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari bir hükümlü, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin çalışmaları sonucunda yakalandı ve cezaevine gönderildi.

İl Emniyet Müdürlüğünün NSosyal hesabından yapılan paylaşıma göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince arananların yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.

Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

Kaynak: AA / Beşir Şavur
