Mardin'de 19 Mayıs coşkuyla kutlandı

MARDİN'de 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı düzenlenen programla coşkuyla kutlandı.

Artuklu Kapalı Spor Salonu'nda gerçekleştirilen programa Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Tuncay Akkoyun, 70'inci Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Ahmet Yaşar Dener, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Tahsin Saruhan, İl Emniyet Müdürü Recep Tecimer, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Kemalettin Sakin, Artuklu Kaymakamı Muhammet Öztabak, siyasi parti temsilcileri, vatandaşlar ve öğrenciler katıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törende Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'ın kutlama mesajları okundu. Öğrenciler şiirler okudu, dans ve spor gösterileri sergiledi. Renkli görüntülere sahne olan etkinlik izleyicilerden büyük alkış aldı.

'GENÇLER, İSTİKLAL RUHUYLA İSTİKBALİMİZİ ŞEKİLLENDİRMEYE DEVAM EDECEKTİR'

Vali Tuncay Akkoyun, günün anlam ve önemine ilişkin mesajında, "Türkiye Yüzyılı'nda, her alanda çalışan ve üreten bir gençlik için tüm imkanları seferber ederek, medeniyetimizi bu kadim topraklara ilmek ilmek işleyen, dava şuuruna sahip, azmin, imanın ve inancın tezahürü olan bir gençlik tasavvuru ile geleceğe emin adımlarla ilerleyeceğiz. Gençlerimiz bugün çağın gerektirdiği ilimle ve bilimle donanıp havacılık, uzay, savunma gibi birçok alanda Aziz Vatanımızı daha da ileriye taşıyarak 19 Mayıs 1919'daki istiklal ruhuyla istikbalimizi şekillendirmeye devam edecektir. Bu vesileyle Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları başta olmak üzere tüm Şehitlerimizi ve Kahraman Gazilerimizi rahmetle ve minnetle yad ediyorum. Hayatta olan Gazilerimize sağlık, sıhhat ve huzur içerisinde uzun ömürler diliyorum. Onur, gurur ve coşku ile kutladığımız 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'mız kutlu olsun" ifadelerini kullandı.

Haber-Kamera: Salih KESKİN/MARDİN,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı