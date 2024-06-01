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Mardin Savur'da çıkan yangında 120 dönüm arpa ekili arazi zarar gördü

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Mardin'in Savur ilçesine bağlı Soylu Mahallesi'nde çıkan yangında, arpa ekili arazide büyük bir zarar meydana geldi. Yangına itfaiye ekipleri ve çevredekiler müdahale etti. Yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Olayın çıkış sebebi araştırılıyor.

MARDİN'in Savur ilçesinde çıkan yangında 120 dönüm arpa ekili arazi zarar gördü.

Savur ilçesine bağlı kırsal Soylu Mahallesi'nde, arpa ekili arazide öğle saatlerinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Yangın rüzgarın da etkisiyle büyürken, bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Çevredekiler de traktörleriyle yangına müdahale etmeye çalıştı. Yangın, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınarak, söndürüldü. Yangında 120 dönüm arpa ekili arazi zarar gördü. Yangının çıkış sebebinin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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