Mardin'de 10 bin 750 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi

Mardin'in Savur ilçesinde 10 bin 750 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünün NSosyal hesabından yapılan paylaşımda, kentte kaçakçılık faaliyetlerinin önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, Savur'da durdurulan bir araçta yapılan aramada gümrük kaçağı olduğu tespit edilen 10 bin 750 paket sigara ele geçirildi.

Gözaltına alınan 2 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Paylaşımda, "Kaçakçılıkla mücadeleye yönelik çalışmalarımız kararlılıkla ve kesintisiz bir şekilde sürecektir." ifadesine yer verildi.