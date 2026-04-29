Mardin'de 1 kişinin öldüğü silahlı kavgaya ilişkin 3 tutuklama

MARDİN'in Kızıltepe ilçesinde Muhammed Angay'ın (20) hayatını kaybettiği, 2 kişinin de yaralandığı silahlı kavgaya ilişkin gözaltına alınan 21 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

MARDİN'in Kızıltepe ilçesinde Muhammed Angay'ın (20) hayatını kaybettiği, 2 kişinin de yaralandığı silahlı kavgaya ilişkin gözaltına alınan 21 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Olay, 22 Nisan'da Kızıltepe ilçesi Mezopotamya Mahallesi'nde meydana geldi. Düğünden çıkarak evlerine giden grup ile kamyonetle yoldan geçenler arasında tartışma çıktı. Büyüyen tartışma, silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada tabancadan çıkan kurşunların isabet ettiği Muhammed Angay ile R.A. ve S.A. yaralandı. Kamyonettekiler kaçarken, ihbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin kontrolünde Muhammed Angay'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Yaralılardan R.A. Kızıltepe Devlet Hastanesi'ne; S.A. Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların durumlarının iyi olduğu belirtildi.

21 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Kavganın, taraflar arasında yaşanan kız kaçırma husumetinden çıktığı ileri sürülürken; polis ekipleri tarafından yürütülen inceleme kapsamında 21 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından şüphelilerden 10'u serbest bırakılırken, 11'i adliyeye sevk edildi. Burada da şüphelilerden 3'ü tutuklandı, 8'i adli kontrolle serbest bırakıldı.

Haber-Kamera: Salih KESKİN/MARDİN,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
