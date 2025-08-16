Mardin Büyükşehir Belediyesi'nden Diyarbakır'a Yangın Desteği

Mardin Büyükşehir Belediyesi, Diyarbakır'ın kırsalında dün çıkan örtü yangınına müdahale için destekte bulundu.

Lice'nin kırsal Duru ve Arıklı Mahalleleri ile Hani ilçesinin kırsal Gömeç Mahallesi arasındaki bölgede dün henüz belirlenemeyen nedenle çıkan örtü yangını kontrol altına alındı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, yangınla mücadele için 2 su ikmal aracı, 2 su tankeri ve 9 personelle destek verildiği belirtildi.

Açıklamada, "Diyarbakırlı hemşehrilerimize geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz." ifadesi kullanıldı.