Mardin Büyükşehir Belediyesi'nden Diyarbakır'a Yangın Desteği
Mardin Büyükşehir Belediyesi, Diyarbakır'ın kırsalında çıkan örtü yangınına müdahale için su ikmal araçları ve personel desteği sağladı.

Mardin Büyükşehir Belediyesi, Diyarbakır'ın kırsalında dün çıkan örtü yangınına müdahale için destekte bulundu.

Lice'nin kırsal Duru ve Arıklı Mahalleleri ile Hani ilçesinin kırsal Gömeç Mahallesi arasındaki bölgede dün henüz belirlenemeyen nedenle çıkan örtü yangını kontrol altına alındı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, yangınla mücadele için 2 su ikmal aracı, 2 su tankeri ve 9 personelle destek verildiği belirtildi.

Açıklamada, "Diyarbakırlı hemşehrilerimize geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz." ifadesi kullanıldı.

Kaynak: AA / Beşir Şavur - Güncel
500
