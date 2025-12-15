Haberler

Mardin'de ilaçlama çalışmaları sürüyor

Mardin Büyükşehir Belediyesi, kışlak ilaçlama çalışmaları kapsamında 10 ilçe merkezi ve 720 mahallede sivrisinek ile karasinek türlerine karşı ilaçlama yapıyor. Rögar ve kanalizasyon hatları gibi alanlar düzenli olarak ilaçlanacak.

Mardin Büyükşehir Belediyesi, sivrisinek ve karasinek türlerine karşı kışlak ilaçlama çalışmalarına devam ediyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Sağlık İşleri Daire Başkanlığı tarafından 10 ilçe merkezi ile 720 mahalle ve mezrada sivrisinek ile karasinek türlerine karşı ilaçlama çalışmaları yapılıyor.

Rögarlar, kanalizasyon hatları, çöp konteynerleri ve gübrelik alanlarda sürdürülen çalışmalar, mazgallar, mağaralar ve inşaat halindeki binaların bodrumları da düzenli olarak ilaçlanacak.

Kaynak: AA / Beşir Şavur - Güncel
