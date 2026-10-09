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Mardin Artuklu ve Midyat uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheliye adli işlem başlatıldı

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Mardin'in Artuklu ve Midyat ilçelerinde uyuşturucu madde ticareti ve kullanımının önlenmesine yönelik operasyonlarda 3 şüpheli yakalandı. Operasyonlarda 98,40 gram uyuşturucu madde ve 10 sentetik ecza hap ele geçirildi, yakalanan şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.

Mardin'in Artuklu ve Midyat ilçelerindeki uyuşturucu madde ticareti ve kullanımının önlenmesine yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda yakalanan 3 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, gerçekleştirilen operasyonlarda 2 ilçede 98,40 gram uyuşturucu madde ve 10 sentetik ecza hap ele geçirildi.

Yakalanan 3 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Kaynak: AA
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