Mardin Artuklu Üniversitesi'nde Kadın ve Çocuk Hakları Semineri
Mardin Artuklu Üniversitesi'nde düzenlenen seminerde kadın ve çocuk cinayetleri ile istismarı konularında farkındalık oluşturuldu. Uzman kişiler, hukuki haklar ve toplumsal bilinçlenme üzerine bilgiler verdi.
Mardin Artuklu Üniversitesinde ???????(MAÜ) öğrencilere yönelik seminer düzenlendi.
Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Edebi Saatleri Ayarlama Topluluğu ve Türk Kızılay'ı Mardin Kadın Kolları işbirliğinde kadın, çocuk cinayetleri ve istismar konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla seminer yapıldı.
Seminerde, alanında uzman kişiler tarafından, kadın ve çocuklara yönelik hak ihlallerine karşı toplumsal bilinçlenme, hukuki haklar ve mücadele yolları gibi konular ele alındı.
Ayrıca, seminerde şiddet ve istismar vakalarına karşı alınabilecek önlemler, destek kurumları ve çözüm yolları konularına ilişkin bilgilendirme yapıldı.