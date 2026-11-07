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Mardin Artuklu'da yarım saatlik sağanak cadde ve sokakları su altında bıraktı

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Mardin Artuklu'da yarım saatlik sağanak cadde ve sokakları su altında bıraktı
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Mardin'in Artuklu ilçesinde öğleden sonra yaklaşık yarım saat etkili olan sağanak nedeniyle cadde ve sokaklar suyla doldu. Yenişehir ve 13 Mart mahallelerinde kot seviyesinin altındaki bazı ev, iş yeri ve depoları su basarken MARSU ile Karayolları ekipleri çalışma başlattı.

MARDİN'in Artuklu ilçesinde sağanak nedeniyle cadde ve sokaklar göle döndü. Araçlar ilerlemekte güçlük çekerken yayalar ise yürümekte zorlandı.

Artuklu ilçesinde öğleden sonra yaklaşık yarım saat etkili olan sağanak nedeniyle birçok cadde ve sokak suyla doldu. Araçlar suyla kaplanan yollarda ilerlemekte zorlanırken, yağmura hazırlıksız yakalanan yayalar, yürümekte güçlük çekti. Yenişehir ve 13 Mart mahallelerinde kot seviyesinin altında bulunan bazı ev, iş yeri ve depolarını da bastı. Su baskınlarının yaşandığı bölgelerde Mardin Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (MARSU) ile Karayolları Genel Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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