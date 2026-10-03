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Mardin Artuklu'da uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli yakalandı, 1 kilo 100 gram madde bulundu

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Mardin'in Artuklu ilçesinde uyuşturucu madde ticareti ve kullanımının önlenmesine yönelik yürütülen çalışmada 1 kilo 100 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. Operasyonda yakalanan 1 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Mardin'in Artuklu ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünün sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşıma göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, uyuşturucu madde ticareti ve kullanımının önlenmesine yönelik Artuklu ilçesinde çalışma başlatıldı.

Bu kapsamda, 1 kilo 100 gram uyuşturucu madde ele geçirildi, yakalanan 1 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Kaynak: AA
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