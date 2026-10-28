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Mardin Artuklu'da sağanak ev ve iş yerlerini su bastı, MARSU ekipleri çalışma başlattı

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Mardin Artuklu'da sağanak ev ve iş yerlerini su bastı, MARSU ekipleri çalışma başlattı
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Mardin'in Artuklu ilçesinde öğleden sonra aralıklarla etkili olan sağanak, bazı ev ve iş yerlerini su bastı. Savur Kapı Mahallesi Şahinler Sokak'ta bir ev ile kot seviyesinin altındaki bazı iş yeri ve depoları su basarken, MARSU ekipleri bölgede çalışma başlattı.

MARDİN'in Artuklu ilçesinde aralıklarla sağanak etkili oldu, bazı ev ve iş yerlerini su bastı.

Artuklu ilçesinde öğleden sonra aralıklarla etkili olan sağanak, yaşamı olumsuz etkiledi. Yağış nedeniyle sürücüler zor anlar yaşarken, bazı yayaların yağıştan korunmak için güvenli alanlara geçtiği görüldü. Savur Kapı Mahallesi Şahinler Sokak'ta bir evin yanı sıra kot seviyesinin altında bulunan bazı iş yeri ve depoları su bastı. Su baskınlarının yaşandığı bölgelerde Mardin Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (MARSU) ekipleri çalışma başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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