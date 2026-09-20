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Mardin Artuklu'da otomobil reklam panosuna çarptı, 3 kişi yaralandı

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Mardin Artuklu'da otomobil reklam panosuna çarptı, 3 kişi yaralandı
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Mardin'in merkez Artuklu ilçesinde, 34 AZD 112 plakalı otomobil Savurkapı Mahallesi'nde yol kenarındaki reklam panosuna çarptı. Kazada araçtaki 3 kişi yaralandı, yaralılar Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Mardin'in merkez Artuklu ilçesinde reklam panosuna çarpan otomobildeki 3 kişi yaralandı.

Sürücüsü henüz öğrenilemeyen 34 AZD 112 plakalı otomobil, Savurkapı Mahallesi'nde yol kenarındaki reklam panosuna çarptı.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada, araçtaki 3 kişi yaralandı.

Yaralılar, Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA
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