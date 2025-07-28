Mardin Artuklu'da Otluk Alanda Yangın Çıktı
Mardin'in Artuklu ilçesindeki Nur Mahallesi kırsalında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesiyle söndürüldü. Yangının nedeni henüz belirlenemedi.
Mardin'in merkez Artuklu ilçesinde otluk alanda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Nur Mahallesi kırsalında otluk alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesiyle yangın söndürüldü.
Kaynak: AA / Beşir Şavur - Güncel