Mardin Artuklu'da Altyapı Çalışmaları Devam Ediyor

Mardin Büyükşehir Belediyesi tarafından Artuklu ilçesinde yürütülen altyapı çalışmaları kapsamında asfalt serimi, yol bakım-onarım, parke taşı döşemesi ve su hattı döşeme işlemleri devam ediyor. Proje sonunda alanın altyapısı yenilenecek ve su temininde sürdürülebilirlik sağlanacak.

Mardin Büyükşehir Belediyesince Artuklu ilçesinde yürütülen altyapı çalışmaları devam ediyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, ilçede 210 kilometre asfalt serimi, yol bakım-onarım ve düzenleme çalışması yapılırken, 43 bin metrekare parke taşı, bazalt ve Arnavut kaldırım taşı döşemesi ile 307 metre bordür çalışması tamamlandı.

Altyapı alanında da 3 bin 300 metre içme suyu hattı ve 6 bin 466 metre kanalizasyon hattı döşenen ilçede, merkez ve kırsal mahallelerde 7 farklı noktada 3 bin 348 metre sondaj çalışması yapıldı, 2 gömme su deposu inşa edildi.

Su temininde sürdürülebilirliği artırmak amacıyla, Sultanköy Ana İsale Hattı'nın 5 kilometrelik ve Koyunlu Ana İsale Hattı'nın 9 kilometrelik bölümleri tamamlanarak, hizmete alındı. Artuklu merkez mahallelerde ise 30 kilometrelik içme suyu şebeke hattı döşendi.

Proje kapsamında yer alan 30 bin metreküplük kapasiteye sahip 5 adet su deposunun inşaatı yüzde 100 oranında tamamlandı. Yıl sonuna kadar projenin tüm bileşenlerinin tamamlanarak vatandaşların hizmetine sunulması planlanıyor.

Öte yandan, ulaşım alanında da 1'i solar olmak üzere 14 şehir içi ve taksi durağı yapıldı, mezarlıklarda da düzenli olarak bakım ve onarım çalışmaları yürütülüyor.

Kaynak: AA / Beşir Şavur - Güncel
