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Mardin Ağız ve Diş Sağlığı Merkezinde 4 Uzman Hekim Göreve Başladı

Mardin Ağız ve Diş Sağlığı Merkezinde 4 Uzman Hekim Göreve Başladı
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Mardin Ağız ve Diş Sağlığı Merkezinde 4 uzman hekim, ağız ve çene cerrahisi, endodonti, periodontoloji ile ağız, diş ve çene radyolojisi alanlarında hizmet vermeye başladı. İdari İşler Müdürü Ömer Cengiz, uzmanların göreve başlamasıyla çevre illere sevk oranının yarı yarıya düştüğünü belirtti.

Mardin Ağız ve Diş Sağlığı Merkezinde 4 uzman hekim göreve başladı.

Merkez Artuklu ilçesindeki merkezde, ağız ve çene cerrahisi, endodonti uzmanı, periodontoloji ve ağız, diş ve çene radyologu hizmet vermeye başladı.

Mardin Ağız ve Diş Hastanesi İdari İşler Müdürü Ömer Cengiz, 4 uzman hekimin hastanelerinde göreve başladığını söyledi.

Göreve başlayan uzman hekimler sayesinde çevre illere sevk oranının yarı yarıya düştüğünü anlatan Cengiz, Sağlık Bakanlığına, Vali Tuncay Akkoyun'a ve İl Sağlık Müdürü Saffet Yavuz'a desteklerinden dolayı teşekkür etti.

Kaynak: AA / Beşir Şavur - Güncel
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