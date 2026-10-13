Manyas'ta tek katlı evde çıkan yangında İsmail Artunç (90) hayatını kaybetti

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BALIKESİR'in Manyas ilçesinde tek katlı evde çıkan yangında İsmail Artunç (90) hayatını kaybetti.

Kırsal Hacıosman Mahallesi'ndeki tek katlı evde saat 16.00 sıralarında yangın çıktı. Alevleri görenlerin ihbarıyla olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangını kontrol altına alarak söndüren ekipler, içeri girdiklerinde İsmail Artunç'un cansız bedeniyle karşılaştı. Cenaze savcılık incelemesinin ardından Bursa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

İlk incelemeye göre yangının sobadan çıktığı belirlenirken, Artunç'un birlikte yaşadığı oğlu ve gelininin yangın sırasında Gönen ilçesindeki pazarda olduğu öğrenildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı