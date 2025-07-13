Manyas'ta Tarım Arazisinde Çıkan Yangın Ormana Sıçradı

Manyas'ta Tarım Arazisinde Çıkan Yangın Ormana Sıçradı
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Balıkesir'in Manyas ilçesinde tarım arazisinde çıkan yangın kısa sürede ormana sıçradı. Yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

BALIKESİR'in Manyas ilçesinde tarım arazisinde çıkan yangın ormana sıçradı. Alevlere havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Manyas ilçesine bağlı kırsal Doğancı Mahallesi'nde tarım arazisinde iddiaya göre balya makinesinin taşa çarpmasıyla çıkan kıvılcım yangına yol açtı. Alevler kısa sürede ormana sıçradı. İhbar üzerine bölgeye Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Yangına 4 uçak, 1 helikopter, 10 arazöz, 1 iş makinesi ve 68 personelle müdahale ediliyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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