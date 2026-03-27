Manyas'ta öğrencilere fıstık çamı fidanı dağıtıldı

Manyas'ta öğrencilere fıstık çamı fidanı dağıtıldı
Balıkesir'in Manyas ilçesinde, Orman Haftası etkinlikleri çerçevesinde öğrencilere 200 fıstık çamı fidanı dağıtıldı. Yağış nedeniyle fidan dikim etkinliği gerçekleştirilemezken, fidanlar öğrencilere verildi. Doğanın korunmasının önemi vurgulandı.

Balıkesir'in Manyas ilçesinde, Orman Haftası etkinlikleri kapsamında öğrencilere fidan dağıtıldı.

İlçede etkili olan sağanak nedeniyle planlanan fidan dikim etkinliği gerçekleştirilemeyince, fidanlar öğrenciler tarafından dikilmek üzere dağıtıldı.

Manyas Orman İşletme Şefliği tarafından temin edilen 200 fıstık çamı fidanı, Akçaova Ortaokulu ile Şevketiye İlkokulu öğrencilerine verildi.

İşletme Şefi Murat Fidan, öğrencilere ağaç ve ormanların önemi hakkında bilgi verdi.

Törene katılan Manyas Kaymakamı Mustafa Salih Bayram ise doğanın korunmasının önemine dikkati çekerek, fidan dikiminin çevre bilincinin geliştirilmesinde önemli rol oynadığını ifade etti.

Fidan dağıtımına kurum amirleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Kaynak: AA / Süleyman Özaydın
Rusya'dan benzin ihracatına yasak

İran'dan sonra dünya piyasalarını ateşe atacak bir karar da Rusya'dan
İki meslek grubuna daha toplu ulaşım ücretsiz

İki meslek grubuna daha toplu ulaşım ücretsiz
Serdar Dursun, Arda Güler'in 68 metreden attığı golü denedi! İşte sonuç

Arda Güler'in 68 metreden attığı golü denedi! İşte sonuç
İntihar eden fenomen Kübra Karaaslan'ın imam babasından ilk sözler

İntihar eden fenomenin imam babasından ilk sözler
Liverpool'a Muhammed Salah'ın yerine Türk yıldız: 100 milyon Euro'luk teklif

Salah'ın yerine Türk yıldız: 100 milyon Euro'luk devasa teklif
İki meslek grubuna daha toplu ulaşım ücretsiz

İki meslek grubuna daha toplu ulaşım ücretsiz
Başrolde polis memuru var: Siirt'te çekilen görüntü Türkiye gündemine oturdu

Başrolde polis memuru var: Siirt'te çekilen görüntü Türkiye gündemine oturdu
Esenler'de otopark cinayeti sonrası şüphelilerin kaçtığı anlarının görüntüsü ortaya çıktı

Site otoparkındaki vahşetin ardından böyle kaçmışlar