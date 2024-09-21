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Manyas'ta Mevlid-i Nebi Haftası Konferansı Düzenlendi

Manyas'ta Mevlid-i Nebi Haftası Konferansı Düzenlendi
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Balıkesir'in Manyas ilçesinde Müftülük tarafından Mevlid-i Nebi Haftası etkinlikleri çerçevesinde düzenlenen konferansta, Veda Hutbesi'ni ezberden okuma yarışmasında dereceye giren öğrenciler performans sergiledi.

Balıkesir'in Manyas ilçesinde Müftülük tarafından Mevlid-i Nebi Haftası etkinlikleri kapsamında konferans düzenlendi.

Manyas Müftülüğü Konferans Salonu'nda yapılan konferansın açılışında konuşan Manyas Müftüsü Abdullah Bostan, Mevlid-i Nebi Haftası'nın önemini anlattı.

Programda, Manyas Müftülüğünün düzenlediği "Veda Hutbesi'ni Ezberden Okuma Yarışması"nda dereceye giren öğrenciler Buğlem Zeynep Çavuş, Taha Altun ve Bedia Betül Mutlu, Veda Hutbesi'ni okudu.

Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi İslami Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Abdullah Hikmet Atan'ın konferansıyla sona eren programa, Manyas Belediye Başkanı Ahmet Duru, Gönen Müftüsü Ahmet Duran, din görevlileri ve çok sayıda kişi katıldı.

Kaynak: AA / Süleyman Özaydın - Güncel

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