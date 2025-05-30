Manyas'ta İslam Devletleri Şenliği Düzenlendi

Manyas'ta İslam Devletleri Şenliği Düzenlendi
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Balıkesir'in Manyas ilçesinde Anadolu Lisesi tarafından düzenlenen 'İslam Devletleri Şenliği' programı, Fetih suresinin okunmasıyla başladı ve önemli isimlerin katılımıyla gerçekleştirildi.

Balıkesir'in Manyas ilçesinde Anadolu Lisesi tarafından "İslam Devletleri Şenliği" düzenlendi.

Program, Fetih suresinin okunması, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Okul Müdürü Hayriye Başaran'ın bir konuşma yaptığı etkinliğe, Bandırma Cumhuriyet Savcısı Anıl Cem Turhan, AK Parti İlçe Başkanı Yücel Günay, kurum amirleri ve öğrenci velileri katıldı.

Kaynak: AA / Süleyman Özaydın - Güncel
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