Üye Girişi
Haberler

Manyas'ta Gençlerden Kayın Ağacı Tohumu Ekimi Etkinliği

Manyas'ta Gençlerden Kayın Ağacı Tohumu Ekimi Etkinliği
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Balıkesir'in Manyas ilçesindeki gönüllü gençler, Kayın ağacı tohumu ekimi gerçekleştirerek doğal gençleştirme programına katkıda bulundu. 256 dekar alana 200 kilogram tohum serpiştirildi.

Balıkesir'in Manyas ilçesinde, Gençlik Merkezinin gönüllü gençleri tarafından kayın ağacı tohumu ekimi yapıldı.

İlçe Orman İşletme Şefi Mustafa Şen, yaptığı açıklamada, 2024 yılı doğal gençleştirme programında yer alan 256 dekar sahada kayın ağacında bol tohum olması dolayısıyla arazi hazırlıkları tamamlanarak gençleştirmeye hazır hale getirildiğini bildirdi.

Gençlik ve Spor İlçe Müdürü ve Gençlik Merkezi Müdür Vekili Kudret Eğen'in, etkinliğe Gençlik Merkezi gençleri olarak katılmak istediklerini söylediğini aktaran Şen, "Beraberce kırsal Karakabaağaç ormanlık alanında 256 dekar alana 200 kilogram kayın tohumunu, tohum ağaçlarının zayıf olduğu alana serpiştirdik." dedi.

Şen, etkinliğin çevre temizliğiyle tamamlandığını sözlerine ekledi.

Kaynak: AA / Süleyman Özaydın - Güncel
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 2026 yılında hanelerimizin yarısını kendi doğalgazımızla karşılayacağız

2026 yılını işaret etti: Hanelerin yarısının ihtiyacını karşılayacağız

 'Safları sıklaştırın' diyen Kılıçdaroğlu'na adliye önünde coşkulu karşılama

Adliye önünde istediği oldu

 Kılıçdaroğlu'ndan Akşener için olay sözler: Ailemi emanet ederim diyen 'işbirlikçi' çıktı, güvenmem hataydı

Akşener için öyle bir ifade kullandı ki, salon resmen buz kesti
Ümit Özdağ: Ben öldürülürsem 3 sorumlu var

"Öldürülürsem bu suikastin sorumluları 3 tanedir"
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

CANLI maç izle! (ŞİFRESİZ) Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! 22 Kasım günün maçları nereden izlenir? 23 Kasım hangi burç? 23 Kasım Akrep mi Yay mı? 23 Kasım Yay burcu genel özellikleri nelerdir? İstanbul'da açık nöbetçi eczane nerede? 22 Kasım İstanbul nöbetçi eczaneler… Çorluspor 1947 teknik direktörü kimdir? Dolar kaç TL, 1 Dolar ne kadar? 22 Kasım döviz kuru ve bugün döviz fiyatlarında son durum ne? Yalı Çapkını final mi yapıyor, Yalı Çapkını bitiyor mu? Türkiye Macaristan maçı ne zaman? 23 Kasım 2024 Günlük Burç Yorumları! Akrep, Koç, Yengeç, İkizler burcu yorumu! 23 Kasım AŞK, EVLİLİK, KARİYER, SAĞLIK burç yorumları Ersin Aka kimdir, hangi takımı çalıştırıyordu? Ersin Aka neden öldü, kim öldürdü? WhatsApp'ta sesli mesaj nasıl yazıya çevrilir? WhatsApp'ın yeni özelliği ses kaydı nasıl yazıya dönüşür?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.