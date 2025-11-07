Manyas'ta 10 Kasım Anma Töreni Düzenlendi
Balıkesir'in Manyas ilçesinde 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü dolayısıyla düzenlenen programda öğrenciler şiirler okudu, video gösterimleri yapıldı ve okul korosu şarkılar seslendirdi.
Balıkesir'in Manyas ilçesinde 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü dolayısıyla program düzenlendi.
Manyas Anadolu Lisesi Konferans Salonu'nda Atatürk Ortaokulu'nun düzenlediği anma töreni saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.
Türkçe öğretmeni Seçil Sınmaz Kale'nin konuşma yaptığı programda öğrenciler şiirler okudu ve Atatürk'ün hayatını anlatan video gösterimleri yapıldı.
Program müzik öğretmeni Ezgi Çiçek yönetimindeki okul korosunun seslendirdiği şarkılarla sona erdi.
Anma programına Manyas Kaymakamı Mustafa Salih Bayram, Manyas Belediye Başkanı Ahmet Duru ile diğer ilgililer katıldı.
