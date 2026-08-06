Manyas'ta orman yangını kontrol altında
ORMANA SIÇRAYAN YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI Balıkesir'in Manyas ilçesi Darıca Mahallesi'nde ağaçlık alanda çıkan ve üzgarın etkisiyle ormana sıçrayan yangın, Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerinin havadan ve karadan yürüttüğü müdahale sonucu kontrol altına alındı.
ORMANA SIÇRAYAN YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI
Balıkesir'in Manyas ilçesi Darıca Mahallesi'nde ağaçlık alanda çıkan ve üzgarın etkisiyle ormana sıçrayan yangın, Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerinin havadan ve karadan yürüttüğü müdahale sonucu kontrol altına alındı. Bölgede ekiplerin soğutma çalışmaları sürüyor.
Süleyman ÖZAYDIN/ MANYAS(Balıkesir),
Kaynak: Demirören Haber Ajansı