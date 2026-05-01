Akseki'de 33 Saat Sonra Bulundu
ANTALYA'nın Akseki ilçesinde dün sabah mantar toplamak için ayrıldıktan sonra kendisinden haber alınamayan Dündar Yaman (75), jandarma ekipleri tarafından 33 saat sonra bulundu.
Akseki ilçesi Erenkaya Mahallesi Kuzuoluk mevkisinde oturan Dündar Yaman (75), mantar toplamak için dün saat 06.00'da evden ayrıldı. Yaman'dan gün boyu haber alamayan yakınları, durumu jandarmaya bildirdi. İhbar sonrası Antalya İl Jandarma Komutanlığı'nca Akseki bölgesinde arama ekipleri oluşturuldu. Dündar Yaman, 33 saatlik arama çalışmaları sonucunda bugün saat 15.00 sıralarında bulundu. Ailesinin yanına getirilen Yaman'ı, yakınları sarılarak karşıladı.
