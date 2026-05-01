Akseki'de 33 Saat Sonra Bulundu

ANTALYA'nın Akseki ilçesinde dün sabah mantar toplamak için ayrıldıktan sonra kendisinden haber alınamayan Dündar Yaman (75), jandarma ekipleri tarafından 33 saat sonra bulundu.

Akseki ilçesi Erenkaya Mahallesi Kuzuoluk mevkisinde oturan Dündar Yaman (75), mantar toplamak için dün saat 06.00'da evden ayrıldı. Yaman'dan gün boyu haber alamayan yakınları, durumu jandarmaya bildirdi. İhbar sonrası Antalya İl Jandarma Komutanlığı'nca Akseki bölgesinde arama ekipleri oluşturuldu. Dündar Yaman, 33 saatlik arama çalışmaları sonucunda bugün saat 15.00 sıralarında bulundu. Ailesinin yanına getirilen Yaman'ı, yakınları sarılarak karşıladı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
İran'dan Körfez ülkelerine net mesaj: ABD'nin göstermelik üsleri sizi koruyamaz

Tansiyon düşmüyor! İran'dan Körfez ülkelerine net mesaj
Haberler.com
500

Dünya devinden Barış Alper bombası

Ve güle güle Barış Alper! İşte hayranı olan dev takım

Fas Sultanı'na benzetilen Cem Yılmaz'dan güldüren paylaşım

Bu benzerliğe Cem Yılmaz da kayıtsız kalamadı

Alevi aileye gelin gitti, dede nikahı esnasındaki tavırları olay oldu

Alevi aileye gelin gitti, dede nikahı esnasındaki tavırları olay oldu

Bunu beklemiyordu! Yakışıklı Mısırcı'dan Fatma Soydaş'a soğuk duş

Yakışıklı Mısırcı'dan sözde fenomene büyük şok

Dünya devinden Barış Alper bombası

Ve güle güle Barış Alper! İşte hayranı olan dev takım

Herkesin telefonunda var! İşte o yeşil noktanın anlamı

Herkesin telefonunda var! İşte o yeşil noktanın anlamı
Sulama kanalına düşen gencin cansız bedeni bulundu

Daha 25 yaşındaydı!