Mantar Toplarken Kaybolan 84 Yaşındaki Adam 6 Saat Sonra Bulundu

Muğla'nın Ula ilçesinde mantar toplamak için gittiği dağlık alanda kaybolan 84 yaşındaki Müsamettin Alkıllı, ekipler tarafından 6 saat sonra dolmuş durağında otururken bulundu.

MUĞLA'nın Ula ilçesinde, mantar toplamak için gittiği dağlık alanda kaybolan 84 yaşındaki Müsamettin Alkıllı, ekipler tarafından 6 saat sonra dolmuş durağında otururken bulundu.

Olay, saat 15.00 sıralarında Ula'da meydana geldi. İlçede oturan Müsamettin Alkıllı, mantar toplamak için ormanlık bölgeye gitti. Akşam saatlerine kadar eve dönmemesi üzerine ailesi, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. İhbar üzerine bölgeye AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ailenin verdiği bilgi doğrultusunda Alkıllı'nın aracının ormanlık alana yakın bir bölgede bulunduğu, ancak kendisine ulaşılamadığı tespit edildi. Kalp rahatsızlığı bulunan Alkıllı için ekipler geniş kapsamlı arama çalışması başlattı. Ekiplerin bölgedeki aramaları sonucunda, Alkıllı'nın yolunu kaybettiği ve havanın kararmasıyla birlikte uzaklaştığı belirlendi. Alkıllı, kaybolmasından 6 saat sonra jandarma ekipleri tarafından dolmuş durağında oturur halde bulundu. Vücudunda herhangi bir yara izine rastlanılmayan Alkıllı, sağlık durumunun iyi olmasına rağmen tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
