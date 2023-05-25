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Mantar toplamaya giden adam 2 gün sonra yaralı olarak bulundu

Güncel Haberler

Konya'da mantar toplamaya giden ve bir daha haber alınamayan Rafet Aslancı, yaralı halde bulundu. Ayağı kayıp düştüğü tahmin edilen Aslancı, ambulans helikopterle hastaneye götürüldü.

KONYA'da mantar toplamaya gittikten sonra bir daha haber alınamayan Rafet Aslancı (59), yerde bilinci kapalı ve yüzü kanlı halde bulundu. Ayağı kayıp düştüğü tahmin edilen Aslancı, ambulans helikopterle hastaneye götürüldü.
Beyşehir ilçesi Kurucuova Mahallesi'nde oturan Rafet Aslancı, 23 Mayıs'ta mantar toplamak için dağlık bölgeye gitti. Eve geri dönmeyen Aslancı'nın ailesi, jandarma ve AFAD'ı arayıp yardım istedi. Dün arama çalışmalarına başlayan ekipler Aslancı'yı bugün dağlık alanda yüzüstü yatar halde, bilinci kapalı ve yüzü kanlı olarak buldu. Aslancı, arazinin engebeli olması nedeniyle çağrılan ambulans helikopterle Konya Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Ayağı kayıp düştüğü üzerinde durulan Aslancı'nın hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi. (DHA)

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Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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