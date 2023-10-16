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Mantar toplamak için gittiği ormanda kayboldu (2)

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SAĞ BULUNDUKütahya'nın Tavşanlı ilçesinde mantar toplamaya gidip kaybolan Erdoğan Sezer (65), Bursa'nın Harmancık ilçesine bağlı Balatdanışment Mahallesi mevkisinde ormanda sağ bulundu.

SAĞ BULUNDU

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde mantar toplamaya gidip kaybolan Erdoğan Sezer (65), Bursa'nın Harmancık ilçesine bağlı Balatdanışment Mahallesi mevkisinde ormanda sağ bulundu. Sağlık kontrolünden geçirilen Sezer, işlemleri için Jandarma Komutanlığı'na götürüldü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Harmancık Tavşanlı Bursa Jandarma Sağlık Güncel Haberler

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