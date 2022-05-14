Mansur Yavaş Konuştu, Gökçek Döneminin AKP Grup Başkanvekili Sırayı Yumrukladı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Mansur Yavaş Konuştu, Gökçek Döneminin AKP Grup Başkanvekili Sırayı Yumrukladı

ANKA - Şeyma Paşayiğit - Güncel
 - Güncelleme:

Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi’nde Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın konuştuğu sırada, görevinden istifa ettirilen Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin eski Başkanı Melih Gökçek’in döneminde Meclis Grup Başkanvekili olan AKP’li Ali İhsan Ölmez dakikalarca sırayı yumrukladı. "Konuşturmam" diyen Ölmez’e AKP’li üyeler de tepki gösterdi.

ANKARA (ANKA) - Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi'nde Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın konuştuğu sırada, görevinden istifa ettirilen Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin eski Başkanı Melih Gökçek'in döneminde Meclis Grup Başkanvekili olan AKP'li Ali İhsan Ölmez dakikalarca sırayı yumrukladı. "Konuşturmam" diyen Ölmez'e AKP'li üyeler de tepki gösterdi.

Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi'nde dün yapılan nisan ayı oturumu gergin geçti. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın kendisi, çalışanları ve Meclis Üyeleri hakkında AKP'lilerin ortaya attığı iddialara yanıt verdi. Yavaş'ın, Gökçek döneminde yapıldığını belirttiği yolsuzlukları da açıkladığı konuşması sırasında AKP'nin eski Grup Başkanvekili Ali İhsan Ölmez, sırayı yumrukladı. Ölmez'e AKP'li üyeler de tepki gösterdi.

Ölmez, Mansur Yavaş'ın konuşması sırasında Melih Gökçek hakkında yaptığı açıklamalar nedeniyle kürsüye yürümek istedi. Ölmez'e CHP'li ve İYİ Partili üyeler de tepki gösterince tartışma çıktı.

YAVAŞ: HAKARET EDİP CEVABINI DUYMAK İSTEMİYORLAR

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, konuşmasını engellemeye çalışan AKP Grup Başkanvekili Murat Köse, eski Grup Başkanvekili Ali İhsan Ölmez ve grup üyelerine tepki gösterdi. Mansur Yavaş, şöyle konuştu:

"Ben kabile gibi yönetsem burada konuşamazsınız. Sabahlara kadar hakaret edin, iftira atın. Siyasi ahlaka yakışmayan, dedikodu üreten, 'duyduk', 'tahmin ediyoruz', biliyoruz' kelimeleriyle başlayan iftira dolu cümleler kurun. Fitne peşine düşün, hakaretler edin. Bunu yapanlar küçük bir siyasetin küçük bir versiyonu olmaktan asla öteye geçemeyeceklerdir. Sevgili Ankaralılar, bunlar konuşuyorlar, hakaret ediyorlar ama ben cevap vereceğim zaman duymak istemiyorlar. Ankara halkı duysun ve kararını versin."

ANKA / Şeyma Paşayiğit - Güncel

Mansur Yavaş, İhsan Ölmez, AK Parti, Ankara, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title