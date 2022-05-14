Mansur Yavaş Konuştu, Gökçek Döneminin AKP Grup Başkanvekili Sırayı Yumrukladı - Haberler

ANKARA (ANKA) - Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi'nde Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın konuştuğu sırada, görevinden istifa ettirilen Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin eski Başkanı Melih Gökçek'in döneminde Meclis Grup Başkanvekili olan AKP'li Ali İhsan Ölmez dakikalarca sırayı yumrukladı. "Konuşturmam" diyen Ölmez'e AKP'li üyeler de tepki gösterdi.

Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi'nde dün yapılan nisan ayı oturumu gergin geçti. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın kendisi, çalışanları ve Meclis Üyeleri hakkında AKP'lilerin ortaya attığı iddialara yanıt verdi. Yavaş'ın, Gökçek döneminde yapıldığını belirttiği yolsuzlukları da açıkladığı konuşması sırasında AKP'nin eski Grup Başkanvekili Ali İhsan Ölmez, sırayı yumrukladı. Ölmez'e AKP'li üyeler de tepki gösterdi.

Ölmez, Mansur Yavaş'ın konuşması sırasında Melih Gökçek hakkında yaptığı açıklamalar nedeniyle kürsüye yürümek istedi. Ölmez'e CHP'li ve İYİ Partili üyeler de tepki gösterince tartışma çıktı.

YAVAŞ: HAKARET EDİP CEVABINI DUYMAK İSTEMİYORLAR

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, konuşmasını engellemeye çalışan AKP Grup Başkanvekili Murat Köse, eski Grup Başkanvekili Ali İhsan Ölmez ve grup üyelerine tepki gösterdi. Mansur Yavaş, şöyle konuştu:

"Ben kabile gibi yönetsem burada konuşamazsınız. Sabahlara kadar hakaret edin, iftira atın. Siyasi ahlaka yakışmayan, dedikodu üreten, 'duyduk', 'tahmin ediyoruz', biliyoruz' kelimeleriyle başlayan iftira dolu cümleler kurun. Fitne peşine düşün, hakaretler edin. Bunu yapanlar küçük bir siyasetin küçük bir versiyonu olmaktan asla öteye geçemeyeceklerdir. Sevgili Ankaralılar, bunlar konuşuyorlar, hakaret ediyorlar ama ben cevap vereceğim zaman duymak istemiyorlar. Ankara halkı duysun ve kararını versin."