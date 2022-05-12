Mansur Yavaş: "Canan Kaftancıoğlu'na Verilen Karar Vicdanlarda Hukukun Değişmez Evrensel İlkeleriyle Değil, Maalesef Siyasetle Yer Etti" - Haberler

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Mansur Yavaş: "Canan Kaftancıoğlu'na Verilen Karar Vicdanlarda Hukukun Değişmez Evrensel İlkeleriyle Değil, Maalesef Siyasetle Yer Etti"

ANKA - Mahir Bağış - Güncel
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Mansur Yavaş: 'Canan Kaftancıoğlu'na Verilen Karar Vicdanlarda Hukukun Değişmez Evrensel İlkeleriyle Değil, Maalesef Siyasetle Yer Etti'

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, “Canan Kaftancıoğlu’na verilen karar vicdanlarda hukukun değişmez evrensel ilkeleriyle değil, maalesef siyasetle yer etti. Hukuk haktır. Gençlerimize bırakacağımız en büyük miras adaletle hükmetmektir” açıklamasını yaptı.

ANKARA (ANKA) - Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, " Canan Kaftancıoğlu'na verilen karar vicdanlarda hukukun değişmez evrensel ilkeleriyle değil, maalesef siyasetle yer etti. Hukuk haktır. Gençlerimize bırakacağımız en büyük miras adaletle hükmetmektir" açıklamasını yaptı.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Yargıtay'ın CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu hakkındaki kararının ardından, sosyal medya hesabında açıklama yaptı. Yavaş, şu mesajı verdi:

"Bir saat adaletle hükmetmek, bin sene ibadet etmekten daha hayırlıdır.' Sayın Canan Kaftancıoğlu'na verilen karar vicdanlarda hukukun değişmez evrensel ilkeleriyle değil, maalesef siyasetle yer etti. Hukuk haktır. Gençlerimize bırakacağımız en büyük miras adaletle hükmetmektir."

ANKA / Mahir Bağış - Güncel

Canan Kaftancıoğlu, Mansur Yavaş, Ankara, Hukuk, Güncel, Haberler

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