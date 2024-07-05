Mansur Yavaş, Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal'ı ziyaret etti
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal'ı ziyaret etti. Ziyarette, Afyonkarahisar ve Ankara arasında yapılacak ortak projeler ve işbirlikleri hakkında konuşuldu. Polatlı Belediye Başkanı Mürsel Yıldızkaya'nın da katıldığı ziyarette Yavaş, Köksal'a görevinde başarılar diledi.
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal'ı ziyaret etti.
Ziyarette, Afyonkarahisar ve Ankara arasında yapılacak ortak projeler ve işbirlikleri hakkında konuşuldu.
Polatlı Belediye Başkanı Mürsel Yıldızkaya'nın da katıldığı ziyarette Yavaş, Köksal'a görevinde başarılar diledi.